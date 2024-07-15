15/07/2024 10:04

【聚焦數據】內地6月工業增加值增5.3%優預期，上半年增6%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，6月規模以上工業增加值同比增速為5.3%，優於預期的5%，但較5月的5.6%放緩，且是今年3月以來最低；環比增長0.42%。上半年，規模以上工業增加值同比增長6%。

分三大門類看，6月，採礦業增加值同比增長4.4%，製造業增長5.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。上半年，採礦業增加值增長2.4%，製造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6%。



*6月汽車製造業增加值增6.8%，新能源車產量增37%*



分行業看，6月，41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長，其中，汽車製造業增長6.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.3%。上半年，裝備製造業增加值增長7.8%，高技術製造業增加值增長8.7%，增速分別快於全部規模以上工業1.8和2.7個百分點。

分經濟類型看，6月，國有控股企業增加值同比增長3%；股份制企業增長5.9%，外商及港澳台投資企業增長2.9%；私營企業增長5.7%。上半年，國有控股企業增加值增長4.6%；股份制企業增長6.5%，外商及港澳台投資企業增長4.3%；私營企業增長5.7%。

分產品看，6月，規模以上工業619種產品中有369種產品產量同比增長。其中，鋼材12555萬噸，同比增長3.2%；水泥16397萬噸，下降10.7%；汽車261.3萬輛，增長1.8%，其中新能源汽車102.5萬輛，增長37%。上半年，3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量同比分別增長51.6%、34.3%、28.9%。

1-5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額27544億元，同比增長3.4%。(sl)

