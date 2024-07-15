15/07/2024 10:05

【聚焦數據】上半年全國固定資產投資增3.9%，符預期

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，上半年固定資產投資總額為24.54萬億元（人民幣．下同），同比增長3.9%，符合預期，增速較首5月回落0.1個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.5%。6月，固定資產投資環比增長0.21%。

分產業看，上半年，第一產業投資增長3.1%，第二產業投資增長12.6%，第三產業投資下降0.2%。民間投資增長0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.6%。高技術產業投資同比增長10.6%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長10.1%、11.7%。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資分別增長38.3%、12.1%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長24.1%、17.4%。

分地區看，上半年，東部地區投資同比增長3.8%，中部地區投資增長4.0%，西部地區投資增長1.0%，東北地區投資增長3.4%。

分登記註冊類型看，上半年，內資企業投資同比增長3.8%，港澳台企業投資增長5.1%，外商企業投資下降15.8%。

分領域看，上半年，基礎設施投資增長5.4%，製造業投資增長9.5%，房地產開發投資下降10.1%。全國新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19%；新建商品房銷售額47133億元，下降25%。(sl)