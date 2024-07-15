15/07/2024 10:07

【聚焦數據】內地6月社會消費品零售總額增2%，大遜預期

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，6月社會消費品零售總額40732億元(人民幣．下同)，同比增長2%，遠遜預期的3.3%，增速較上月收窄1.7個百分點，並創一年半最低水平；環比則為下降0.12%。其中，除汽車以外的消費品零售額36364億元，增長3%。

1-6月，社會消費品零售總額235969億元，同比增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額213007億元，增長4.1%。

按經營單位所在地分，1-6月，城鎮消費品零售額204559億元，增長3.6%；鄉村消費品零售額31410億元，增長4.5%。6月，城鎮消費品零售額35141億元，增長1.7%；鄉村消費品零售額5591億元，增長3.8%。



*上半年網上零售額增近一成，餐飲收入增近8%*



按消費類型分，1-6月，商品零售209726億元，增長3.2%；餐飲收入26243億元，增長7.9%。其中，6月，商品零售額36123億元，增長1.5%；餐飲收入4609億元，增長5.4%。

按零售業態分，1-6月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別增長5.8%、4.5%、2.2%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降3.0%、1.8%。

1-6月，部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長9.6%、5.6%；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.3%、11.2%。

1-6月，全國網上零售額70991億元，同比增長9.8%。其中，實物商品網上零售額59596億元，增長8.8%，佔社會消費品零售總額的比重為25.3%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長17.8%、7.0%、7.8%。(sl)