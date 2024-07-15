15/07/2024 10:23

【聚焦數據】上半年地產投資降10%，個人按揭貸款降37.7%

《經濟通通訊社15日專訊》國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資52529億元(人民幣．下同)，同比下降10.1%；其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。

1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。



*個人按揭貸款7749億元，下降37.7%*



1-6月份，房地產開發企業到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國內貸款8207億元，下降6.6%；利用外資13億元，下降51.7%；自籌資金18862億元，下降9.1%；定金及預收款15999億元，下降34.1%；個人按揭貸款7749億元，下降37.7%。(ct)