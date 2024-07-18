15/07/2024 13:40

【ＦＯＣＵＳ】GDP波動印證「複雜」，三中憧憬財稅改革

【FOCUS】國務院總理李強上周「影響經濟增長的因素較以往更為複雜」言猶在耳，周一（15日）揭盅的中國二季度GDP增速，即從一季度的「大超預期」變身為「低於預期」。跟6月創新低的貸款增速、意外轉跌的進口增速一致，「有效需求不足」續黑雲壓頂，而零售、地產、投資等分項的內部分化，更印證「複雜」二字。



*6月零售驟減速，網購負增長*



繼二十大召開之際，國統局推遲發布2022年三季度GDP後；二十屆三中全會開鑼之際，國統局再取消發布會，改為網上發布二季度GDP。最新數據顯示，二季度GDP按年增4.7%（預期：5.1%），為五個季度最低；上半年計增5%，剛剛看齊全年5%目標。

國統局定調二季度經濟運行「形有波動，勢仍向好」，論及波動，當屬6月社會消費品零售按年增速驟降至2%（預期：3.3%），化妝品、家電、服裝、汽車、體育娛樂用品、文化辦公用品等零售額全數負增長。

值得留意的是，儘管剛過去的「618」大促電商不乏捷報，但6月全國網上零售額實際錄按年跌9.5%，或顯示「剁手一族」總體消費意欲降溫（包括買了又退），另一可能原因則是電商內捲 ，價格通縮。



*地產銷售、固定投資分化*



再看房地產，商品住宅待售面積半年增5168萬平方米，至3.82億平方米，但6月新建住宅銷售額按年降幅收窄至12.2%（上半年跌26.9%），或是受惠於「517」樓市史詩級新政。但地產商之間分化持續，國資地產商中海外、金茂、華潤、越秀等6月合約銷售按月大幅反彈53%至137%，但近日陷入流動性危機的民營地產商萬科的銷售卻僅反彈8%。

固定投資分化亦如此，上半年基礎設施投資續減速至5.4%（去年5.9%），製造業投資加速至9.5%（去年6.5%），而設備工器具購置投資更增長17.3%，貢獻整體固定資產投資增長逾半(54.8%)。



*關注會否增中央財政赤字*



簡而言之，二季度數據顯示提振消費信心、房地產信心的壓力有增無減，二者雙雙指向三中全會預期中的重頭戲--財稅改革，以及解決拖累經濟高質量發展的主要障礙--城鄉二元結構 。

鑑於中國財政收入佔GDP比重已降至26%，遠低於發達國家的35%以上，今次大會會否拍板增加中央財政赤字來充實財政資源，值得關注。