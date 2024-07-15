15/07/2024 16:23

【數據解讀】官媒：上半年中國經濟增長5%，料續領先歐美

《經濟通通訊社15日專訊》中國今年第二季國內生產總值(GDP)同比增長4.7%，低於預期的5.1%，亦遠低於第一季的5.3%，增速創五個季度最低水平。上半年，中國國內生產總值61.7萬億元人民幣，同比增長5%。

「人民日報評論」微博發表題為《讀懂5.0%的「難能可貴」》的文章指出，「對於世界第二大經濟體，能夠實現5%左右的經濟增長，難能可貴」。放在全球坐標中觀察，中國一季度經濟增速快於美國、歐元區、日本等主要經濟體，預計上半年中國經濟增速仍將保持領先。不久前，世界銀行也調高中國2024年GDP預測增速，較2023年12月的預測上調0.3個百分點。「可見，這個5%，是經受住風高浪急重大考驗的增長，是基本符合市場預期的增長，中國經濟仍是世界經濟增長的主引擎和壓艙石」。

不過，第二季GDP數據公布後，高盛將中國2024年GDP增長預期從5.0%下調至4.9%，稱因為數據顯示中國第二季度經濟增速放緩，但同時將2025年中國GDP增長預測從4.2%提高到4.3%。摩根大通亦將中國2024年GDP增長預期從5.2%下調至4.7%。(sl)