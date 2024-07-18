15/07/2024 10:39

【美國大選】美國民主黨眾議員公開要求拜登退選人數增至19名

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統拜登於周五(12日)召集一眾國會民主黨議員舉行網上會議，一名來自南加州的眾議員直接要求總統放棄爭取連任。

知情人士透露，來自聖地亞哥一個競爭激烈選區的Mike Levin在會上要求拜登為更年輕的領袖讓路。不久之後，拜登就掛斷了這次與國會拉美裔黨團政治小組的網上會議。

Levin是至今第19名公開要求總統退選的民主黨議員。他的辦公室表示與拜登對話的細節不公開。



*Meta宣布撤銷特朗普FB帳戶限制*



另一方面，Facebook母公司Meta宣布，撤銷對美國前總統特朗普帳戶的一系列限制，表示希望確保候選人在2024年大選前擁有平等的政治表達機會。

在特朗支持者於2021年1月6日在美國國會大廈發起騷亂，並導致傷亡後，特朗普的Facebook和Instagram帳戶被停用兩年。Meta在2023年2月解封了他的帳號，同時表示，若特朗普再度違反規定，則可能面臨長達兩年的停用期。Meta是次宣布意味著更嚴厲處罰的威脅現在已經撤銷。(rc)