15/07/2024 11:01

【外圍經濟】德銀就價值5億歐元的不當銷售案達成和解

《經濟通通訊社15日專訊》德意志銀行已解決西班牙連鎖酒店Palladium Hotel Group對其提出的5億歐元索賠。

Palladium在訴訟中聲稱，德意志銀行向該公司出售其不理解的產品，令集團累積了名義金額高達56億歐元的衍生性商品。Palladium的律師表示，如果集團了解所涉及的風險，就不會進行任何重組，並且會在2015年與該銀行解除其未償還的交易組合。

根據先前報道，大約有50至100家公司表示，在從德意志銀行購買複雜的外匯衍生性商品後，公司因試圖減輕匯率風險而受到了打擊。

德意志銀行並未透露與Palladium和解相關的費用，但表示該費用已包含在約2億歐元，為案件預留的訴訟費用中。(rc)