15/07/2024 13:39

【外圍經濟】富國銀行第二季度支出增加2%，較預期多

《經濟通通訊社15日專訊》富國銀行公布，第二季度支出高於預期，今年削減成本的速度將無法達到先前預期的水平。

富國銀行第二季度開支增加2%至133億美元，其中包括正在進行的客戶補償帶來的4.93億美元經營虧損。分析師此前預期僅輕微增加0.2%。

該銀行現在預計，今年非利息支出僅減少2.8%至540億美元，多於先前預測的526億美元。富國銀行表示，支出增加是由於薪酬開支多於預期、經營虧損激增，以及上半年進行的客戶補償措施所致。

富國銀行表示，仍預計今年全年淨利息收入將從2023年的524億美元下降7至9%。雖然這重申了先前的預測，但該行預計淨利息收入將處於該區間的較差一端。(rc)