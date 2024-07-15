15/07/2024 07:53

【企業盈喜】晨鳴紙業(1812)料中期轉賺最多3000萬人幣

《經濟通通訊社15日專訊》晨鳴紙業(01812)(深:000488)公布，預期截至6月30日止中期純利2000萬至3000萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約6.9億元，而每股盈利0.7至1分。

該集團指，扣除非經常性損益的虧損介乎2.6億至2.8億元，比去年同期相關虧損約8億元收窄。該集團指，轉虧為盈因期內木片、木漿等主要原材料及能源價格同比降低，強化成本管控，提高產能利用率，加強銷售管理，漿、紙產銷量同比增加，單位生產成本同比下降。此外，該集團期內處置酒店等非主業資產，錄非經常性損益約2.4億元，以及下游需求逐步回暖，行業景氣度逐步提升。(wh)