16/07/2024 17:10

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社16日專訊》美國前總統特朗普參加公開競選活動時遇刺，逃過死神子彈，他臨危不亂的表現提振市場士氣，美股在事發後首個交易日非但沒有陷入波動，反而在特朗普概念股推動下全面上揚。道指昨日（15日）漲210.82點0.5%，報40211.72點，再次刷新歷史紀錄。納指漲74.12點或0.4%，報18472.57點。標普500漲15.87點或0.3%，報5631.22點。港股方面，恆生指數收市報17727，跌287點或1.6%，成交942億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間17日凌晨2:45am，美聯儲理事庫格勒在全美商業經濟協會(NABE)的研討會上發表講話。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月貿易收支，未經季節調整料由150億歐元降至125億歐元，經季節調整料由194億歐元降至181億歐元。今晚8:30pm，美國公布6月出口物價，月率跌幅料由0.6%收窄至0.1%，年率升幅料由0.6%擴大至1%；6月進口物價月率跌幅料由0.4%收窄至0.2%，年率升幅料由1.1%收窄至1%；6月零售銷售月率料由0.1%逆轉至下滑0.3%。10:00pm，美國公布7月NAHB房屋市場指數，料維持於43。(wa)