16/07/2024 16:25

【美國大選】特朗普競選搭檔萬斯首度受訪，稱中國是美國最大威脅

《經濟通通訊社16日專訊》美國俄亥俄州共和黨參議員萬斯(J.D. Vance)被確認為特朗普的競選副手後，首度接受傳媒採訪，稱中國是美國「最大的威脅」，預示特朗普入主白宮將繼續對華採取強硬政策。

萬斯被問及烏克蘭戰爭時表示，特朗普將與莫斯科和基輔談判，「迅速將這件事做個了斷，這樣美國可以把精力放在真正的問題上，也就是中國。」他續稱：「這是對美國最大的威脅，而我們卻被徹底分心。」

外電分析指出，這不是萬斯第一次批評中國。這位風險投資家出身的參議員曾呼籲對中國商品普遍加徵關稅，把美國製造業帶回本土，減少對北京的依賴。



*特朗普右耳纏繃帶亮相黨大會*



與此同時，特朗普在槍擊事件，首次公開露面，右耳纏著繃帶參加共和黨大會，與萬斯一同亮相。美國賓夕法尼亞州WPXI電視台稱，在槍擊事件發生當日，執法人員事先半小時就鎖定了槍手克魯克斯，但沒有及時採取行動。

美國特勤局局長奇特爾(Kimberly Cheatle)將於本月22日，赴眾議院監督委員會的聽證會，解釋事發經過。(jf)