16/07/2024 16:39

信銀國際：料美國今年或減息最多兩次，對港股看法相對樂觀

《經濟通通訊社16日專訊》中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，除了美國、澳洲及紐西蘭，其他主要環球央行已於上半年陸續啟動減息周期。考慮到美國通脹有所下滑、經濟增長動力放緩、勞工市場表現參差，以及公共財政狀況進一步惡化等因素，相信美聯儲將於今年下半年啟動減息。假設第一次減息出現在9月，全年減息次數估計達到兩次共半厘。



*本港全年GDP料增約3%*



對於香港經濟，卓亮表示，零售業銷貨數量在4月及5月連續錄得雙位數按年跌幅，今年首五個月則累計下跌7.7%，下半年或仍會受壓。勞工市場表現穩健，失業率徘徊在3%附近低位。受有利的比較基數支持，出口表現繼續大幅反彈。全年本地生產總值(GDP)增速預計將達到3%左右。

對於中國內地，卓亮指出，預計貨幣政策保持寬鬆傾向，以支持仍然受壓的樓市及經濟增長，惟中美息差對人民幣匯率造成壓力，而且政策利率已經處於低位，因此進一步調整的空間頗為有限。2024年增長目標維持在5%左右。



*港股維持偏好股息相對較高股份*



中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，雖然投資市場對美聯儲年內減息次數預期下降，但美國股市繼續欣欣向榮，標普500指數和納斯達克綜合指數年內多次破頂。歐洲央行一如預期開始減息，惟英法政局不穩使歐股下跌。不過，歐股預測盈利將於下半年出現改善。整體而言，市場表現已一定程度反映歐美央行減息預期，惟高息環境仍會持續一段時間，因此投資策略宜股債並行。債市有助提供相對穩定收益，在市況波動下亦有助降低波幅。

對於港股，張浩恩提及，對香港股市持樂觀看法，港股早前累積了一定升幅後已作出調整，相信在內地公布更多消息前將較難向上突破，策略上仍維持偏好股息相對較高的股份，並分散至整體亞洲股市及債市。(bn)