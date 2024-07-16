16/07/2024 19:10

《再戰明天》多名聯儲局官員發表講話，英歐公布CPI

《經濟通通訊社16日專訊》多名聯儲局官員發表講話，及英歐公布CPI，料為周三(17日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚8:15pm，德國財政部長林德納就2025年預算草案舉行新聞發布會。9:00pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就經濟發表非正式講話。9:35pm，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話，堪薩斯城聯儲總裁施密德在堪薩斯城聯儲舉辦活動前致歡迎辭。



*美國公布新屋動工等數據*



數據方面，周三2:00pm（本港時間．下同），英國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由2%收窄至1.9%；6月核心消費者物價指數年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。4:30pm，英國公布5月房價指數。5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。8:30pm，美國公布6月建築許可，月率料由下滑2.8%改善至升0.1%；6月新屋動工料由127.7萬升至130萬，月率料由下滑5.5%改善至升1.8%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料由78.2%升上78.4%；6月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.3%。(wa)