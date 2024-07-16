16/07/2024 11:23
《港元利率》一個月拆息創近三周新高，但長息走軟
《經濟通通訊社16日專訊》港元短期拆息上揚，但長息偏軟，其中，隔夜息微升4基點至4.48131厘近一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦微升至4.63274厘，創近三周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.71351厘，但六個月及一年期分別降至4.8厘和4.88363厘。
港元匯價今早在7.8047-7.8072之間上落，最新報7.8054，較前收市價升0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.71351厘，但六個月及一年期分別降至4.8厘和4.88363厘。
港元匯價今早在7.8047-7.8072之間上落，最新報7.8054，較前收市價升0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.48131
|+4.012
|一周
|4.56262
|+3.702
|兩周
|4.58083
|+3.964
|一個月
|4.63274
|+3.274
|兩個月
|4.65691
|-0.035
|三個月
|4.71351
|+0.107
|六個月
|4.8
|-0.696
|一年
|4.88363
|-1.054
資料來源：香港銀行公會