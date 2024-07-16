16/07/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.48131 +4.012 一周 4.56262 +3.702 兩周 4.58083 +3.964 一個月 4.63274 +3.274 兩個月 4.65691 -0.035 三個月 4.71351 +0.107 六個月 4.8 -0.696 一年 4.88363 -1.054

《經濟通通訊社16日專訊》港元短期拆息上揚，但長息偏軟，其中，隔夜息微升4基點至4.48131厘近一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦微升至4.63274厘，創近三周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.71351厘，但六個月及一年期分別降至4.8厘和4.88363厘。港元匯價今早在7.8047-7.8072之間上落，最新報7.8054，較前收市價升0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會