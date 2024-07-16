16/07/2024 10:11

《真知灼見－溫灼培》市場提升聯儲局9月減息預期

《真知灼見》美國聯儲局主席鮑威爾昨晚（15日）在華盛頓一演講會上，對上周美國公布的消費(CPI)及生產(PPI)物價指數通脹數字首次作出回應。他指該局一直在等待通脹回落，但第一季的數字卻是令人失望，到了第二季情況才明顯見改善。他特別強調第二季CPI年通脹率實際上已降回2.1%水平，相當接近聯儲局所制定的2%通脹目標，使該局對通脹能持續邁向2%更具信心。不過，鮑威爾只強調對通脹回落具信心，卻沒有給予市場更多減息時間表的啟示。另外，鮑威爾同時表示對勞動力市場潛在風險的關注，揚言若就業市場走弱，這也會成為該局另一減息理據。而昨晚鮑威爾的言論，將很大機會是聯儲局7月31日（即本港時間8月1日凌晨）議息會前的最後一次公開講話。至於市場下一焦點，將轉移至本月26日美國公布的PCE通脹數字上。而按照利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局9月減息機率為100%，而待9月減息後，到11月再減息機率也有八成。



儘管市場對於聯儲局9月減息預期機率不斷在提升，但昨晚所見，不同市場的反應卻未見異樣，美元、美債息及美股都變化不大。或許過去聯儲局曾多次暗示減息，於3月議息會時更曾預期今年有機會減息三次，但最終卻只聞樓梯響。明顯，經過多次對減息失望後，市場今次表現確是相對平靜，始終現今與9月18日聯儲局議息會仍有一段距離，當中隨時有機會出現變數。就讓我們先留意7月31日聯儲局議息會情況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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