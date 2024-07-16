16/07/2024 11:53

《宏觀銓局－馬桂銓》中場休息

《宏觀銓局》2024年下半年已經來到，環球股市整體表現如何？以當地貨幣計算，日本東證股價指數上半年上升了20%；美國標普500指數緊隨其後，上升15%；MSCI歐洲指數也有9%升幅；至於MSCI亞太地區（除日本）指數亦升8%。在債券市場方面，美國高收益指數以2.4%的漲幅領先，而彭博美國綜合債券指數則下跌0.7%。

上半年美國股市上漲的主要因素是企業盈利優於預期。去年第四季標普500指數公司的盈利大增10%，並超出預期7個百分點。到了今年首季，美國企業盈利的增長則為8%，同樣超出市場預期7個百分點。美企在兩個季度錄得強勁盈利增長，大型科技公司可謂居功至偉。自2022年美國由疫情封鎖轉為經濟重啟以來，科技企業一直嚴控成本，而我們在2023年第三季便見到其效用開始顯現，使企業盈利由負轉正。此外，生成式人工智能的熱潮，也推升了大型科技股的表現。

下周美國企業將會陸續派發第二季成績表，市場預計盈利將會增長10%。投資者預期大型科技股仍然是推動盈利增長的火車頭，但非科技公司的盈利增長數據料有改善，可望推動整體指數的盈利增長。然而，目前美股的市盈率已超過20倍，一旦企業給出的盈利結果不似預期，或會使投資者失望，並引發市場波動。

近期美國經濟數據好壞參半，但好消息是通脹有持續下降的趨勢。美國核心CPI（消費者物價指數）由4月的0.29%下降至5月的0.16%，核心PCE（個人消費支出）通脹數據按月則僅升0.08%，按年縮減2.57%。核心個人消費支出通脹數據，被視為美國聯儲局首選的通脹指標（目標水平為2%）。

失業率從4月的3.9%升至5月的4%，反映勞動市場正在尋找平衡點；6月ISM製造業指數略為下跌0.2個百分點至48.5，低於市場預期，並連續兩個月低於50的榮枯線。ISM製造業指數的組成部分表現不一：新訂單部分有所增加，但生產和就業部分則錄得下降。另一方面，美國5月零售額僅增0.1%，亦低於市場預期，3月和4月數據更遭到向下修正，由於數據放緩，5月零售銷售已回落至去年年底的水平。

自上一篇專欄文章以來，筆者的觀點至今不變。儘管在息口高企下，未來一兩季美國經濟可能放緩，但整體經濟基本面依然穩健。我們預計聯儲局很可能在下半年開始減息，貨幣政策的轉向將提振市場情緒。在資產配置方面，未來3個月筆者看好美國投資級別企業債券多於股票，原因是這類債券的平均收益率超過5%，當息口回落時料可受惠，相反，目前美股的估值已接近20倍，處於較高水平。但由於企業盈利持續改善，一旦聯儲局開始減息，或許會是買入美國股票的好時機。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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