16/07/2024 13:50

【大國博弈】中國機電商會促美正視產業發展規律，糾正歧視性補貼

《經濟通通訊社16日專訊》中國機電產品進出口商會今天發文稱，美國通過發布《通脹削減法》新能源汽車補貼措施，特別制定了針對中國產品及產業鏈的歧視性政策，目的是在打壓特定國家的基礎上扶持本土新能源汽車產業鏈。商會敦促美方嚴格履行世貿組織規則義務，正視汽車產業發展規律，立即糾正歧視性補貼政策，停止單邊主義和貿易霸凌的做法。

商會指出，該法案發布後，美國電動汽車市場供應和消費者信心均遭受打擊，成為拖累電動化轉型目標實現的最大障礙。商會代表中國汽車行業對美國有關措施嚴重不滿及堅決反對，會堅定維護中國新能源汽車產業發展的正當權益。

昨日，商務部已經就美國《通脹削減法》新能源汽車補貼措施向世貿提出設立專家組的請求，務求推進訴訟程序。(ry)