16/07/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升8點子，報7.2619

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1328，較上個交易日跌15點子，止三連升，與市場預測偏離擴至近1350點，上個交易日報7.1313。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開8點子，報7.2619，上個交易日即期匯率收盤報7.2627。

加拿大皇家銀行最新報告認為，隨著11月美國大選逐步臨近，中美貿易戰重燃風險日益成為投資者的心頭之患。面對日益加劇的貿易風險，貿易加權的人民幣匯率仍然偏高。過去兩個多月來美元兌人民幣中間價穩步走升，意味著中國監管層對人民幣的貶值越來越寬容。美元兌人民幣的上行壓力將持續存在，去年曾達到的7.35元高點很可能在未來幾個月受到考驗。(sl)