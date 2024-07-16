16/07/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌35點子，報7.2662

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2662，較上個交易日4時30分收盤價跌35點子，兩連跌，創7月11日以來近一周新低，全日在7.2619至7.2671之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌98點子，報7.2838。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1328，較上個交易日跌15點子，止三連升，與市場預測偏離擴至近1350點，上個交易日報7.1313。

交易員稱，隔夜鮑威爾發言提振美聯儲9月降息預期，美元指數承壓，但購匯偏多而且中國經濟基本面仍疲弱，均不利於人民幣反彈，短期料延續穩中偏弱格局。一外資行交易員指出，國內數據仍然弱，人民幣對外部美元回調反應就偏小。

《路透》分析認為，如果美聯儲在9月啟動降息周期，並出人意料地大幅降息50個基點，美元可能會下跌。目前市場認為美聯儲在9月18日降息50個基點的概率為12.5%，而降息25個基點的可能性為100%。如果下月公布的美國7月份CPI數據低於預期，美聯儲在9月18日大幅降息的風險將增加。9月18日是11月5日美國總統大選前的最後一次美聯儲利率決議。(sl)