16/07/2024 11:37

【聚焦數據】二季度金融業GDP增4.3%，房地產業降4.6%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布2024年二季度和上半年國內生產總值(GDP)初步核算結果。其中，二季度金融業GDP絕對額26194億元(人民幣．下同)，同比增長4.3%；上半年為53005億元，增長4.8%。

二季度房地產業GDP絕對額17778億元，同比下降4.6%；上半年為35514億元，下降5%。

二季度信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP為16121億元，同比增長10.2%；上半年32002億元，增11.9%。

二季度工業GDP絕對額103433億元，同比增5.9%，其中製造業86544億元，增6.2%；上半年工業GDP絕對額1998580億元，增6%，其中製造業166686億元，增6.3%。

二季度住宿和餐飲業GDP絕對額4944億元，同比增5.9%；上半年9836億元，增6.6%。(sl)