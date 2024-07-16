16/07/2024 09:38

【外圍經濟】Wolfe給予亞馬遜跑贏大市的初始評級

《經濟通通訊社16日專訊》Wolfe給予亞馬遜跑贏大市的初始評級，目標價為250美元，即較現價上漲30%。(rc)