16/07/2024 13:39

【外圍經濟】市場密切注意中國國家電網減少採購銅線，或影響銅價

《經濟通通訊社16日專訊》幾個月以來，隨著銅價創紀錄新高後回落，整個金屬產業都在問一個關鍵問題，中國國家電網營運商會如何影響銅價市場？

全球最大的銅採購商中國國家電網有限公司今年已放緩銅線的採購速度，同時增加了對更便宜的替代品鋁線的採購力度。雖然可以說，這是對銅價飆升的自然反應，但這一變化引發了一場爭論，即是否會發生更大的事情，中國是否有政策轉變，會如何撼動金屬行業的全球市場。

分析指，中國電網大規模使用鋁替代銅的可能性將對全球需求產生重大影響，中國是世界上最大的銅消耗國，全球逾4分之1銅應用於中國電纜。

儘管如此，投資者和行業高管表示，目前尚不清楚中國政府有甚麼計劃，只能靜觀其變。(rc)