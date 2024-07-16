16/07/2024 14:04

【外圍經濟】研究顯示無證移民湧入將繼續冷卻美國就業市場

《經濟通通訊社16日專訊》三藩市聯邦儲備銀行的一項研究顯示，由於無證移民浪潮持續不斷，美國勞動市場自去年開始放緩的趨勢將持續下去。

三藩市聯儲行經濟師Evgeniya Duzhak在論文中表示，2023年勞動力市場緊張狀況緩解，大約有5分之1可歸因於移民激增。

根據Duzhak的估計，2023年10月至2024年1月期間，有130萬無證移民進入美國。這將使2024 財年的無證移民總數達到380萬，超過國會預算辦公室之前估計的330萬。

過去幾年，美國收容了至少64萬來自古巴、海地和烏克蘭等國的難民，並向約47.2萬名委內瑞拉人提供了臨時保護身份。儘管他們有資格立即獲得工作許可證，Duzhak表示，由於處理需時，她預計其中許多人將在2024年進入勞動力市場。(rc)