17/07/2024 17:05

《外圍焦點》多名聯儲局官員發表講話，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美國共和黨大會如期召開，該黨總統候選人特朗普宣布俄亥俄州參議員萬斯為競選副手。選情明朗化，特朗普旋風繼續助力美股表現，再加上市場對聯儲局9月降息的押注上升，美股昨日全線上漲，道指漲742.76點或1.9%，報40954.48點。標普500漲35.98點或0.6%，報5667.2點。納指漲36.77點或0.2%，報18509.34點。港股方面，恒生指數收市報17739，升11點或0.1%，成交1050億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，德國財政部長林德納就2025年預算草案舉行新聞發布會。9:00pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金就經濟發表非正式講話。9:35pm，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話，堪薩斯城聯儲總裁施密德在堪薩斯城聯儲舉辦活動前致歡迎辭。18日凌晨2:00am，美聯儲公布褐皮書。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。今晚8:30pm，美國公布6月建築許可，月率料由下滑2.8%改善至升0.1%；6月新屋動工料由127.7萬升至130萬，月率料由下滑5.5%改善至升1.8%。9:15pm，美國公布6月產能利用率，料由78.2%升上78.4%；6月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.3%。(wa)