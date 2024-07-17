17/07/2024 07:50

《國金頭條》特朗普旋風繼續吹，美股全線大漲，道指飆近750點

《經濟通通訊社17日專訊》美國共和黨大會如期召開，該黨總統候選人特朗普宣布俄亥俄州參議員萬斯為競選副手。選情明朗化，特朗普旋風繼續助力美股表現，再加上市場對聯儲局9月降息的押注上升，美股周二（16日）全線上漲，道指更飆近750點，與標普500雙雙再刷新紀錄。

道指上漲742.76點，或1.9%，報40954.48點。標普500上漲35.98點，或0.6%，報5667.2點。納指上漲36.77點，或0.2%，報18509.34點。

市場避險情緒減退，資金流出超大型股「避風港」，持續轉入小型股。在過去4個交易日，羅素2000指數跑贏納斯達克100指數近12個百分點，跑贏幅度為2011年以來最大。

分析指，如果聯儲局能夠在經濟軟著陸的情況下，大幅降息，那麼低質股和周期性板塊的盈利將面臨更好的前景。而中小企往往面向國內，如果特朗普上台，它們料將「不成比例地」受益。



*日圓創出兩周最大跌幅*



早盤美國6月零售銷售數據強於預期，美元上漲，美匯指數漲0.07%，至104.31。日圓創出兩周最大跌幅。美元兌日圓一度上漲0.5%，為7月1日以來最大漲幅，盤中高點158.86。澳元和紐元領跌G-10貨幣。紐元兌美元跌0.5%，至0.6046。澳元兌美元跌0.4%，至0.6732。

金價創歷史新高，現貨金上漲1.8%，至每盎司2464.82美元。紐約期金上漲1.6%，至每盎司2467.8美元。原油創下逾3周以來最大跌幅，交易員關注美元走強和需求減弱。紐約期油下跌1.4%，收於每桶81美元下方。布蘭特期油跌1.12美元，報每桶83.73美元。(jf)