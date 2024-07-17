17/07/2024 09:35

【外圍經濟】日本央行上周疑斥總額355億美元干預圓匯

《經濟通通訊社17日專訊》《彭博》分析日本央行經常帳數據估計，日本央行或於上周四及周五干預日圓匯價。

對比日本央行經常帳戶的數據及貨幣經紀商估值，日本最新干預匯市的規模或近2.14萬億日圓（135億美元）。

日本央行預計，由於政府債券發行和納稅等財政因素，周三其經常帳戶將減少2.74萬億日圓，Central Tanshi Co. 和Ueda Yagi Tanshi等預計的平均減幅為6000億日圓。

在美國上周四公布低於預期的通脹數據後，美元兌日圓由161水平急跌至157水平，日本央行疑似干預了匯市，金額或達220億美元。上周五美國公布生產者價格數據後，美元兌日圓亦曾下跌0.9%至157.38。(pc)