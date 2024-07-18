17/07/2024 10:00

【美國大選】特朗普專訪大談未來施政，坦言美國無力武裝介入台海

《經濟通通訊社17日專訊》美國前總統特朗普被共和黨大會確認為總統候選人之際，《彭博商業周刊》發表對他的專訪。特朗普全面陳述了他一旦重返白宮後的施政方向，包括不會提前要求聯儲局換帥，並質疑美國是否應該武力介入台海問題。



據報道，特朗普是於上月25日在棕櫚灘海湖莊園，接受長達一個半小時的專訪。消息傳出後，台積電ADR在盤後交易中一度下跌1.3%。以下為特朗普專訪5大要點：



1、台海局勢



特朗普對武力介入台海態度冷淡，指美國隔著半個地球去保衛一個島嶼存在實際困難，而且他希望台方向美國支付保護費。他說：「我的意思是，我們得多蠢啊？他們搶走了我們所有的晶片生意，他們超級有錢！」「我們又不是要跟進一宗保險單，我們為甚麼要這麼做呢？」



2、聯儲局主席



特朗普表示，他將允許聯儲局主席鮑威爾做滿任期，至2028年1月31日。他說：「我會讓他做完的，尤其是如果我認為他做得正確的話。」



3、減稅



特朗普希望將企業稅率從目前的21%，下調至低至15%。如果事實證明這個目標太難實現，他會滿足於降至20%。他說原因是自己喜歡這個數字的「簡單性」。



4、商界高管政府



特朗普去年曾指摩根大通執行長戴蒙是個「名過其實的全球主義分子」。但他表示已改變看法，稱：「戴蒙是我會考慮的財政部長人選。」他還評價維珍尼亞州州長、前私募股權公司凱雷集團執行長楊金，說：「楊金是一流的，我會想讓他加入我的政府。」



5、總統自我特赦



特朗普堅稱，如果在針對他的未決案件中被裁定犯下聯邦罪行，他不會赦免自己。(jf)