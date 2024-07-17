17/07/2024 10:40

【國際要聞】國基會指通脹慢速降溫，明年美國增長放緩，歐洲加快

《經濟通通訊社17日專訊》國際貨幣基金組織(國基會，IMF)在周二發布的《世界經濟展望》報告中警告稱，許多主要經濟體的通脹降溫速度較預期慢，為全球經濟增長帶來利率在「更長時間」維持高企的潛在風險。

IMF指出，服務價格通脹阻礙了整體通脹下降的進展，使貨幣政策正常化變得更加複雜。通脹上行風險加大，提高了利率在更長時間內高企的可能性。然而，IMF仍然認為，全球經濟將可實現軟著陸，並將明年全球經濟增長預測上調0.1個百分點至3.3%，今年增長預測則維持在3.2%。

至於主要經濟體的表現，IMF預測，美國經濟增長率將由今年的2.6%放緩至2025年的1.9%；鄰國加拿大增長率則料由1.3%加快至2.4%。歐元區增速則由0.9%加快至1.6%，當中以德、法兩國表現較佳，預期增長率由今年分別增長0.2%及0.9%，加快至明年的1.3%。至於已脫離歐盟的英國，預料經濟增長率由今年的0.7%加快至明年的1.5%。

亞洲方面，IMF預期日本經濟增長率將由今年的0.7%加快至明年的1%，中國經濟增長率則略為放緩，預期由今年的5%減慢至明年的4.5%，印度增長率同樣預期由7%放緩至6.5%。

另外，IMF預期國際油價今年上升0.8%後，明年將會下跌6%，從而預期全球通脹率由5.9%放緩至4.4%，發達經濟體的通脹率將由2.7%放緩至2.1%，新興及發展中經濟體通脹率亦料由8.2%放緩至6%。(pc)