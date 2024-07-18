17/07/2024 11:52

【美國大選】美媒：伊朗密謀暗殺特朗普，特勤局已加強保安

《經濟通通訊社17日專訊》美媒引述知情人士聲稱，美國政府近幾周獲得伊朗密謀暗殺特朗普的情報，特勤局隨即加強了對這位前總統的安全保護。但沒有跡象表明，伊朗與上周六（13日）向特朗普開槍的疑犯克魯克斯(Thomas Crooks)有任何聯繫。

其中一位知情人士稱，白宮就伊朗構成的威脅與特勤局取得了聯繫，後者也向特朗普的競選團隊提供了信息。知情人士說，特勤局立即增加了資源和資產來加強對特朗普的安保工作。

特朗普在擔任首任總統期間，對德黑蘭採取了強硬立場，包括在2020年1月下令暗殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。美國保安部門2022年曾表示，革命衛隊有計劃除掉時任特朗普國家安全顧問博爾頓。

伊朗政府在社交媒體X上發帖稱，有關伊朗密謀暗殺特朗普的說法「毫無根據且存在偏見」。(jf)