17/07/2024 13:26

【外圍經濟】市場押注英央行快減息，2年期債息年內首次跌穿4厘

《經濟通通訊社17日專訊》投資者押注通脹放緩，英倫銀行將會很快減息，英國2年期國債孳息率今年來首次跌穿4厘。

周二(16日)公布的數據顯示，英國食品雜貨價格升幅降至2021年9月以來最低，市場關注今天(17日)發布的通脹數據。市場預期，英國最新CPI按年升幅將由5月份的2%，進一步放緩至6月份的1.9%，核心CPI按年升幅亦料由3.5%放緩至3.4%。

不過，投資者對英倫銀行會否決定在8月份的貨幣政策會議減息存在分歧。今天英國除公布6月份CPI數據之外，亦會公布上月PPI，而明天亦會公布最新就業數據，在在均會影響央行決策委員對通脹及經濟前景的看法。(pc)