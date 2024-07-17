17/07/2024 13:39

【外圍經濟】加拿大通脹連續6個月處目標範圍，市場料9月再減息

《經濟通通訊社17日專訊》加拿大統計局周二(16日)公布，6月消費者價格指數(CPI)按年升2.7%，符合彭博調查的預測中值，但升幅低於5月份的2.9%。

數據反映加拿大整體通脹短暫上升後再次下降，6月份通脹率為2021年初以來最低水平，同時已連續第6個月處於央行目標範圍，但基本物價壓力再度加大或減慢央行減息步伐。央行制訂的兩項核心通脹指標按年平均升幅為2.75%，低於5月份的2.8%，但高於經濟師預期。

另外，根據《彭博》計算，核心通脹指標的三個月移動平均值折合年率後，從5月份的2.52%升至2.91%。

加拿大央行將在7月24日公布議息結果，《彭博》向經濟師所做的調查顯示，只有微弱的多數預期央行將維持指標利率在4.75厘，但將於9月份再次減息。(pc)