17/07/2024 15:34

【外圍經濟】英國通脹率第二個月達到央行目標，但降息仍有變數

《經濟通通訊社17日專訊》英國國家統計局周三（17日），公布工黨執政後的首份通脹數據，顯示6月CPI按年上升2%，是連續第2個月達到英倫銀行的目標水平。不過，最新數據略高於經濟師估計的1.9%，且服務業價格壓力具粘性，加劇了對央行下月是否降息的疑慮。

數據顯示，服務業通脹率維持在5.7%，高於央行上次預測的水平。其中餐館和酒店價格上漲6.3%，漲幅高於5月份的5.8%。這可能令央行委員擔憂，即使通脹回到了目標水平，仍可能難以長期保持。

畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin說道：「通脹率保持在目標水平，但蜜月期可能不會持續。我們的最新分析認為，英國通脹率可能在年底前升至3%的高位。」(jf)