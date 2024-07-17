17/07/2024 11:46

【聚焦數據】北京上半年GDP增5.4%，消費零售額降0.3%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》北京市統計局發布，上半年北京市實現地區生產總值21791.3億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.4%，增速跑贏全國的5%。分產業看，第一產業實現增加值41.1億元，下降0.1%；第二產業實現增加值3038.2億元，增長5.7%；第三產業實現增加值18712.1億元，增長5.4%。

上半年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長7.1%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長20.1%和16.5%，新能源汽車、風力發電機組、集成電路、工業機器人產量分別增長3.5倍、66.1%、13.2%和12.4%。



*上半年固投同比增9.6%，住宅銷售面積降6.2%*



上半年，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長9.6%。有效投資持續擴大，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長32.9%，電子製造業、信息服務業帶動作用明顯，反映實物工作量的建築安裝工程投資增長4%。分領域看，基礎設施投資增長30.5%，製造業投資增長33.9%，房地產開發投資下降1.7%。

上半年，全市房屋施工面積10755.1萬平方米，同比下降9.3%，其中住宅施工面積5377.4萬平方米，下降8.2%。全市商品房銷售面積509.9萬平方米，同比下降2.5%，其中住宅銷售面積355.3萬平方米，下降6.2%。



*上半年社會消費品零售總額降0.3%，CPI增0.1%*



上半年，全市市場總消費額同比增長4.0%。其中，服務性消費額增長8.3%；實現社會消費品零售總額6982.4億元，下降0.3%。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售6345.2億元，與上年同期持平，餐飲收入637.1億元，下降3.5%；按商品類別分，限額以上批發和零售業中，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額分別增長27.2%、12.4%和1.7%，新能源汽車零售額增長29.7%，消費品以舊換新政策效果有所顯現，家用電器和音像器材類商品零售額由1-5月下降2%轉為增長1.4%。

上半年，全市居民消費價格同比上漲0.1%。6月份，居民消費價格同比下降0.3%，環比下降0.5%。上半年，全市工業生產者出廠價格同比下降1%，購進價格同比下降0.7%。6月份，工業生產者出廠價格同比下降0.8%，環比下降0.4%；購進價格同比上漲0.1%，環比下降0.5%。