17/07/2024 12:32

渣打丁爽：料美國將於9月開始減息，下半年減息共50個基點

《經濟通通訊社17日專訊》渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，預期今年美聯儲將分別在9月及11月開始減息，料減息共50個基點，明年則預計美聯儲將會減息共100個基點。他指中國政策利率將於第三及第四季度分別輕微下調10個基點，中國人民銀行有機會於第三季調低法定存款準備金率25個基點，以支持政府的債券發行。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔預計，人民幣於整個第三季度都會受壓。由於負面的季度效應，以及美元有機會走強，美元兌人民幣滙率或會上試7.30的水平，但是短期內大幅貶值的機會不大。由於供應強勁，國債收益率在短期內應窄幅上落，其後有機會進一步下跌。該行維持10年期國債收益率於年底為2.2%的預測。

劉潔補充，預期明年中國息口將會持續向下，並解釋在中國經濟轉型期間，舊增長動力會慢慢消失，而新增長動力形成需時，若經濟增長速度較慢，現時的利息水平則太高，亦料中國將會調整其外匯政策。

丁爽指出，在美國前總統特朗普發生槍擊事件後，市場預期特朗普當選美國總統概率增加，又認為現時特朗普更關心美國與其他國家的貿易逆差。

此外，該行預期中央政府於下半年會開始在二手市場買賣國債，長遠來說使買入國債成為擴張貨幣基礎的主要工具之一。(bn)