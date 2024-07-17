17/07/2024 19:04

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，英國公布失業率

《經濟通通訊社17日專訊》歐洲央行公布議息結果，及英國公布失業率，料為周四(18日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟領導人出席歐洲政治共同體(EPC)峰會。本港時間周四晚8:30pm，費城聯儲發布7月製造業前景調查報告。8:45pm，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後舉行新聞發布會，央行總裁拉加德對記者發表講話。



*本港公布失業率，美國公布領先指標等數據*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布6月出口，年率升幅料由13.5%收窄至7.2%；6月進口年率升幅料由9.5%擴大至9.6%；6月貿易收支料由負12201億日圓收窄至負1857億日圓。9:30am，澳洲公布6月失業率，料由4%升上4.1%。2:00pm，英國公布6月失業率。4:30pm，香港公布6月失業率，經季節調整料維持於3%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於4.25%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.2萬升至185.6萬；首次申請失業救濟金人數料由22.2萬升至23萬。10:00pm，美國公布6月領先指標，跌幅料由0.5%收窄至0.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)、MINDTELL TECH(08611)等。(wa)