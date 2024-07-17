17/07/2024 11:40

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.5481 +6.679 一周 4.57327 +1.065 兩周 4.61143 +3.06 一個月 4.67381 +4.107 兩個月 4.67345 +1.654 三個月 4.7128 -0.071 六個月 4.79929 -0.071 一年 4.87583 -0.78

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.67381厘，升4.107基點，連升兩日，為6月26日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.7128厘，跌0.071基點。隔夜息升6.679基點，報4.5481厘；一周及兩周拆息分別升1.065基點及3.06基點，報4.57327厘及4.61143厘。長息方面，6個月期跌至4.79929厘，一年期亦回落至4.87583厘。港元匯價今早在7.8050-7.8083之間上落，最新報7.8061。(bi)資料來源：香港銀行公會