17/07/2024 11:40
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連升兩日
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息個別發展，與樓按相關的一個月拆息報4.67381厘，升4.107基點，連升兩日，為6月26日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.7128厘，跌0.071基點。
隔夜息升6.679基點，報4.5481厘；一周及兩周拆息分別升1.065基點及3.06基點，報4.57327厘及4.61143厘。
長息方面，6個月期跌至4.79929厘，一年期亦回落至4.87583厘。
港元匯價今早在7.8050-7.8083之間上落，最新報7.8061。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息升6.679基點，報4.5481厘；一周及兩周拆息分別升1.065基點及3.06基點，報4.57327厘及4.61143厘。
長息方面，6個月期跌至4.79929厘，一年期亦回落至4.87583厘。
港元匯價今早在7.8050-7.8083之間上落，最新報7.8061。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.5481
|+6.679
|一周
|4.57327
|+1.065
|兩周
|4.61143
|+3.06
|一個月
|4.67381
|+4.107
|兩個月
|4.67345
|+1.654
|三個月
|4.7128
|-0.071
|六個月
|4.79929
|-0.071
|一年
|4.87583
|-0.78
資料來源：香港銀行公會