17/07/2024 10:09

《真知灼見－溫灼培》金價破歷史新高，下一步如何？

《真知灼見》現貨金價今早（17日）於亞洲市場高見2476.50美元，成為新歷史高位。從3月至7月這5個月期間，除了6月以外，其餘4個月基本上金價每月都創歷史高位。究竟是甚麼因素於背後支撐著金價呢？

6月金價未能創新高不是無道理。當時消息指人民銀行經歷過去18個月一直購金後，於今年5月突然停止購金，加上美國聯儲局於該月議息會又下調了今年減息預期次數至只有一次，及其後所導致的美元上升等因素，都拖低了金價。但隨著6月13日於G7領導人峰會上，通過沒收從俄羅斯被凍結資產產生的利息，以提供予烏克蘭作軍費貸款擔保之用後，便又開始驅使全球央行減持G7貨幣，並增持黃金作儲備，自此金價又逐步走高。



*擔心中美衝突加劇，是支撐金價主因*



到了7月，更多利好因素支撐金價。首先，於7月8日，美國眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)批評拜登政府在執政期間未有集中力量應對中國，其言論多少反映美國國會精英在國策上的轉向。另外，7月13日槍擊事件後，特朗普成為下屆美國總統的機率大大提升，市場普遍相信特朗普在政策上將更強硬面向中國，中美作為全球兩大經濟體，一旦衝突加劇，定當為全球增添不穩定性。而上述美國政策的轉向，正大大提升黃金作為資金避難所的角色，並為金價帶來支持。至於市場提升聯儲局9月減息機率及美元高位回落等因素，相信亦為金價上升帶來推波助瀾作用。



*金價下一技術目標看2560美元*



技術上，按照2月中現貨金價引申的旗形走勢量度，2560美元可視為金價的下一目標。至於初步支持位，可考慮上調至2360美元，即從4月中至7月中期間約2280至2450美元波幅範圍的中心位置。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。