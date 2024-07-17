17/07/2024 09:32

【聚焦數據】上半年廣東外貿進出口增長13.8%，規模同期新高

《經濟通通訊社17日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年上半年，廣東外貿進出口4.37萬億元(人民幣．下同)，規模再創歷史同期新高，較去年同期增長13.8%，高出全國平均水平7.7個百分點，佔全國比重20.6%。其中，出口2.85萬億元，增長12.1%；進口1.52萬億元，增長17.1%。

具體來看，廣東主要出口商品增長較快。上半年，廣東機電產品出口增長9.9%，佔廣東出口總值的64.4%。其中自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路分別增長14.6%、16.7%、26.3%；船舶、電動載人汽車、集裝箱快速增長，分別增長70.7%、78.3%和104%。同期，出口勞動密集型產品增長2.4%，佔14.1%；出口鋼材898.6億元，增長4.4倍。

貿易方式結構持續優化。上半年，廣東一般貿易進出口2.61萬億元，增長16.9%，佔廣東進出口總值的比重較去年同期提升1.6個百分點至59.6%。加工貿易進出口9070.1億元，增長2.2%，佔20.8%；保稅物流進出口8125.2億元，增長25.1%，佔18.6%。



*民企進出口增長21.3%，快於整體*



貿易主體活力不斷增強。上半年，廣東民營企業進出口2.8萬億元，增長21.3%，增速快於廣東整體7.5個百分點，佔廣東進出口總值的64%。同期，外商投資企業進出口1.34萬億元，增長2.1%，佔30.7%；國有企業進出口2209.5億元，增長2.2%，佔5.1%。

對主要貿易夥伴增長勢頭良好。上半年，廣東前5貿易夥伴分別為東盟、中國香港、美國、歐盟和中國台灣，進出口分別增長12.3%、16.9%、10.6%、7.1%和17.2%。同期，對共建一帶一路國家進出口1.64萬億元，增長12%；對RCEP其他成員國進出口1.24萬億元，增長12.5%。



*半導體製造設備進口額增長2.4倍*



機電產品、能源產品進口保持兩位數增長。上半年，廣東進口機電產品增長23.6%，佔廣東進口總值的64.2%。其中進口集成電路5269.8億元，增長21.3%；自動數據處理設備及其零部件1055.8億元，增長6.9%；半導體製造設備295億元，增長2.4倍。同期，進口煤炭、原油、天然氣等3類能源產品合計4960.2萬噸，增加38.9%，價值688.8億元，增長17.6%。

展望下半年，海關總署廣東分署分析指出，廣東外貿仍將面臨較多不穩定、不確定因素，但在外部需求持續回暖、各項穩外貿扶持政策紅利不斷釋放、企業訂單增多等有利因素支撐下，預計總體將繼續保持良好發展勢頭。(ry)