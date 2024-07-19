17/07/2024 15:48

【大國博弈】中國暫停與美國舉行軍控磋商，京：責任完全在美方

《經濟通通訊社17日專訊》中國外交部發言人林劍主持今日例行記者會。會上有記者提問，去年11月中美曾在華盛頓舉行了軍控與防擴散磋商，一段時期以來，個別美國高級官員在不同場合稱中國拒絕與美方舉行新一輪磋商，也未對美方有關提議作出實質性回應。中方對此有何評論？

林劍對此表示，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反復交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。

林劍稱，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。(ry)