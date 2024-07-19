17/07/2024 15:58

【大國博弈】美施壓盟友對華技術封鎖，中方冀有關國家抵制脅迫

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》報道，美國政府通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ASML和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則(FDPR)加強管制。

中國外交部發言人林劍對此表示，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國半導體產業表明嚴正立場，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的晶片出口管制，脅迫別國，打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產供鏈穩定，不利於任何一方。中方對此一貫堅決反對。林劍稱，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。(ey)