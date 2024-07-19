17/07/2024 14:35

【大國博弈】美國祭FDPR狠招，施壓日荷限制對華晶片技術出口

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》報道，美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，容許ASML和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，美國便可能實施一項名為外國直接產品規則(FDPR)的措施。

根據FDPR規則，但凡外國製造的產品在任何方面用到美國技術，美國就可以實施管制。

目前荷蘭和日本的半導體企業已限制對華出口部分關鍵設備，但仍然會為已經在華的設備提供保養和維修服務。外媒上月報道，美國再度派出高級官員前往日本和荷蘭，遊說兩國限制企業對中國客戶設備進行保養和維修。

不過《彭博》報道指出，日本和荷蘭不一定會跟隨美國加強限制對華晶片技術出口，因為美國將於數月後舉行大選，「現在沒甚麼道理去改變政策」；與此同時，美國企業也擔心各國企業將有更大的動力從供應鏈中剔除美國產品以規避限制，所以不希望美國政府動用FDPR。(ey)