17/07/2024 16:56

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升11點子，報7.2651

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2651，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，止兩連跌，創7月12日以來近一周新高，全日在7.2635至7.2691之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升99點子，報7.2763。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1318，較上個交易日升10點子，與市場預測偏離仍有約1310點，上個交易日報7.1328。

交易員稱，市場已消化美聯儲最早於9月降息的預期，美元指數持堅於104關口上方，短期人民幣料仍易貶難升。他們並表示，美國大選因素將持續擾動市場情緒，特朗普及其副手萬斯對華政策立場偏強硬，若特朗普勝選將加劇中美貿易戰風險，尤其不利於人民幣中期前景；同時關注中國三中全會能否提振市場信心。(sl)