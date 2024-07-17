17/07/2024 14:47

《中國要聞》自然資源部：推進鋰礦區塊出讓，加大鋰礦源頭供應

《經濟通通訊社17日專訊》自然資源部信息中心礦產室副主任胡容波今日在2024年中國鋰業大會上表示，為全力推進新一輪找礦突破戰略行動、促進鋰資源勘探開發和增儲上產、推動鋰電新能源產業高質量發展，自然資源部積極推進鋰礦區塊出讓，加大鋰礦源頭供應。

胡容波表示，近年中國鋰礦等稀有金屬找礦工作在川西、昆侖、阿爾金、幕阜山、喜馬拉雅等成礦帶實現重大突破，鋰礦增儲取得良好進展，當中包括在2024年1月於四川雅江探獲鋰資源近百萬噸，是亞洲迄今探明的最大規模偉晶巖型單體鋰礦。

中國礦業龍頭紫金礦業(02899)(滬:601899)此前公布最新主要礦產品產量規劃，提出力爭將2030年主要經濟指標提前兩年實現。該公司規劃新能源新材料板塊成為新的增長動力，鋰產品產量從2023年的0.8萬噸大幅提升至2028年的25萬噸以上。(sl)