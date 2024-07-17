17/07/2024 10:43

《拆局麒想－林嘉麒》減息預期利新盤銷售，新世界柏蔚森套13億

《拆局麒想》美國減息期快開始，美國聯儲局主席鮑威爾一直時鴿時鷹，最新認為最近三份與通脹相關的數據表現不錯，暗示可能無需等到通脹降至2%才減息。他指如果等到通脹回落至2%，等待時間可能太長，而美國現時經濟增長已出現放緩，聯儲局需要減息作出平衡。



最新利率期貨顯示，交易員預期9月減息的機率已是百分百。儘管美國減息初期，香港銀行未必跟得貼減，因為加息周期中，香港也不是跟足美國加，惟美國今年減息的基本預期已由兩次增加至三次，香港減息的機率亦隨之而增加。每當市場預期減息周期開始，資金會從銀行體系流出，流入不同類型資產，資產價格會因此上升，房地產是受惠板塊之一。由於香港資金進出頻繁，加上現時資產價值處於低窪水平，將加強用家及投資者入市的信心，而上周資金明顯流入房地產股，連同一手市場亦開始暢旺。



新世界發展(00017)與遠東發展合作發展的啟德項目「柏蔚森I」，上周五（12日）截票，累收逾5150票，按首輪銷售伙數計，超額認購逾25倍，屬近3年來啟德跑道區新盤首輪超額認購最高，亦是啟德史上第三個首輪收票超額認購逾25倍的新盤。柏蔚森I周一（15日）共售出185伙，佔可售單位逾93%，套現逾13億元。筆者留意到，發展商在交樓標準上亦花上心思，單位配套自家製的專利設備，包括全港首個多功能Magic Hanger，在露台欄桿底安裝兩組隱藏式晾衣桿，方便晾掛衣物，相信亦是項目受用家歡迎的原因之一。



新世界在首批單位銷售當晚，已宣布加推「柏蔚森III」，若果銷情續見承接，有助資金回籠，可進一步改善其資產負債表。而集團一直積極減持非核心資產，以補充現金流，今年除了完成350億元貸款安排及債務償還外，早前亦成功以14.4億元人民幣出售深圳辦公大樓股權、40億港元出售D．Park，另外有指近月再會完成出售80億港元（10億美元）的非核心資產。新世界的投資物業總價值高達430億港元，而且大多沒有債務，只要非核心資產剝離有序，實際價值終會體現在股價上，加上近期樓市氣氛有改善，相信新世界價值將繼續浮現。《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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