17/07/2024 09:42

【外圍經濟】金價再創紀錄新高，投資者押注聯儲局減息

《經濟通通訊社17日專訊》金價創下新高，市場對聯儲局減息的希望一再攀升，部分投資者 加大對特朗普再次當選美國總統的押注。

現貨黃金一度漲至每盎司2469.66美元，在今早亞洲市進一步升至2477.59美元，再創歷史新高，主要因為美國通脹放緩的跡象，燃起聯儲局將很快開始減息的揣測。

分析指，隨著更多經濟數據支持聯儲局改變貨幣政策立場，對美國減息的樂觀情緒正在支持金價。在當前全球地緣政治和宏觀經濟格局下，黃金有望保持積極勢頭。

與此同時，聯儲局理事Adriana Kugler表示，如果通脹繼續放緩，勞動力市場降溫但保持韌性，那麼今年較後時間減息將是合適的。

她表示，勞動力市場出現了實質性的再平衡，空缺職位減少、勞動力人口增加。這種持續的再平衡表明，通脹將繼續朝著2%的目標下降。

CME的FedWatch顯示，利率期貨市場預期，聯儲局在9月份減息25基點的機率升至93.3%，11月減息25基點的機率升玨59.6%，而在12月再減息25基點的機率亦達到54.4%。(rc)