17/07/2024 10:13

【外圍經濟】美國原油庫存減少，油價連續3天下跌後企穩

《經濟通通訊社17日專訊》油價在連續3天下跌後企穩，產業預測顯示，美國原油庫存再次減少，抵消了對中國需求前景黯淡的擔憂。

布蘭特期油價格低於每桶84美元，而WTI期油價格則接近每桶81美元。知情人士透露，美國石油協會報告稱，上周美國原油庫存減少了440萬桶。官方庫存數據將於周三(17日)晚些時候公布，如果得到證實，這將是連續第3次下降。

分析指，在OPEC+限制供應後，今年原油價格仍走高，儘管由於最大進口國中國需求疲軟的跡象，價格已從本月稍早的高峰回落。

與此同時，知情人士透露，俄羅斯產油已超過OPEC+的配額，政府計劃在今明兩年暖季(即夏季和初秋)進一步削減原油產量，以符合配額要求。(rc)