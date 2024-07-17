17/07/2024 10:28

【比特幣】以太幣現貨ETF或最快下周二於美國開始交易

《經濟通通訊社17日專訊》知情人士透露，美國證券交易委員會(SEC)已向至少4家以太幣現貨ETF發行人發出指示，要求他們提交文件以獲得批准。

其中3家以太幣現貨ETF發行人表示，SEC暗示交易或最快在下周二(23日)開始。SEC的代表沒有立即回應置評請求。

根據花旗集團的一份報告，以太幣現貨ETF在推出後的6個月內，可能會有47億至54億美元的資金流入。

另一方面，分析指，如果特朗普重返白宮，對薩爾瓦多總統布克爾(Nayib Bukele)來說是一件好事，美薩兩國的關係或會改善。

此外，由於美國對國際貨幣基金組織(IMF)及其他機構的影響力，特朗普或可以幫助薩爾瓦多從IMF等多邊機構獲得數十億美元的資金。到目前為止，這些機構一直不願向使用比特幣作為官方貨幣的薩爾瓦多提供貸款。(rc)