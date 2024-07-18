18/07/2024 17:17

《外圍焦點》歐元區公布議息結果，美國公布領先指標等數據

《經濟通通訊社18日專訊》拜登政府擬進一步收緊對華晶片入口管制，引發市場擔憂，美股晶片板塊昨日遭遇2020年以來最嚴重拋售。納指下跌512.41點或2.77%，收17996.92點。標普500下跌78.93點或1.39%，收5588.27點。道指則仍上漲243.6點或0.59%，至41198.08點。港股方面，恒生指數收市報17778，升39點或0.2%，成交875億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，費城聯儲發布7月製造業前景調查報告。8:45pm，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後舉行新聞發布會，央行總裁拉加德對記者發表講話。19日凌晨1:45am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在該行聯合舉辦的會議上致開幕詞。

數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於4.25%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.2萬升至185.6萬；首次申請失業救濟金人數料由22.2萬升至22.9萬。10:00pm，美國公布6月領先指標，跌幅料由0.5%收窄至0.3%。明日4:00am，美國公布5月長期資本流動。(wa)