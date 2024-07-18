18/07/2024 09:05

《勝算在握》宏匯資產管理郭家耀：薦買紫金礦業、理士國際

宏匯資產管理郭家耀：薦買紫金礦業、理士國際



紫金礦業(02899)：集團日前發盈喜，預計上半年歸屬股東淨利潤介乎145.5至154.5億元人民幣，按年增長41%至50%。上半年盈利增加，主要因為期內主要礦產品產量按年增加，礦產金、礦產銅和礦產銀銷售價格按年上升。按盈喜的中位數計算，第二季淨利潤達90.7億元人民幣，創出單季歷史新高，按年增長111.7%。市場預期紫金第二季的礦金產量將為18.6噸，按年增長13%，銅產量將為25.5萬噸，按年增長5%，帶動公司今年上半年黃金及銅產量達全年目標的48%及47%。市場亦預期公司未來五年的黃金及銅產量的複合增長率可達9%。第二季金價及銅價均錄得明顯按年升幅，隨著減息預期升溫，金屬價格後市有望進一步上漲，有利紫金盈利表現。成本方面，不同部門持續進行成本削減，進一步提升營運效率。目標價20.00元，入巿價17.50元，止蝕價16.00元。(建議時股價：16.96元)



理士國際(00842)：集團主要從事電源解決方案業務以及回收鉛業務，是聚焦通信及汽車行業的全球電源解決方案供應商，覆蓋電池研發、製造和銷售的全產業鏈布局，主營備用電池、起動電池及動力電池三大類別產品業務以及回收鉛業務。公司去年營業額達134.7億元人民幣，同比增長4.9%，盈利上升12.9%至5.7億元人民幣，末期息7港仙，連同中期息4港仙，全年股息11港仙，派息率超過25%，息率達6.7厘。公司持續發揮鉛酸電池優勢，積極發展鋰電池及鉛碳電池等新技術產品。集團今年首5個月銷售按年有雙位數增長，而全年溢利率目標按年增加0.3至0.5個百分點。公司早前公布，與香港GRST皓智控股合作，引入突破性水性鋰電池生產技術，並借助GRST獲得The Earthshot Prize的契機共同研發及銷售產品，拓展全球市場。公司在電池市場多元發展，有望受惠新能源汽車及儲能業務的高速增長，前景樂觀。目標價1.80元，入巿價1.60元，止蝕價1.45元。(建議時股價：1.68元)《宏匯資產管理投資總監 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士，筆者及相關人士沒持有上述股份)





招商永隆楊曉琴：薦買建滔積層板



建滔積層板(01888)：公司是覆銅板行業龍頭，根據Prismark的數據，2022年建滔積層板的市佔率超過15%，位居全球第一。覆銅板是PCB（印刷電路板）的核心原材料，也是PCB最大成本構成。PCB是電子產品的關鍵電子互聯件，廣泛應用於汽車電子、通訊設備、計算機及相關設備、消費電子等領域。在AI大模型快速迭代和廣泛應用、汽車電動化及智能化等大浪潮下，服務器、汽車PCB將迎來量價齊升機遇。而根據IDC的數據，全球智能手機、個人電腦出貨量回暖，消費電子有望迎來新一輪擴張周期，行業周期加成長雙重共振邏輯有望持續。

業務結構及股價、業績表現復盤：覆銅面板為公司的主要產品，2019-2023年佔收入比重維持在70%以上，其中環氧玻璃纖維覆銅面板2023年收入佔比61%，紙覆銅面板佔比8%。受益於上游產業鏈垂直整合，上游物料營收貢獻在2018-2022年維持在13-14%，2023年達22%。覆銅板價格與銅箔價格高度正相關，2016-2017、2020-2021年銅價大幅上漲，疊加下游需求旺盛，帶動覆銅板價格水漲船高，公司業績表現強勁。2022-2023年，覆銅板行業產能大規模落地，同時下游需求轉向低迷，造成市場產能嚴重過剩，覆銅板價格大幅下降，公司的業績、股價也大幅下滑。

公司成本優勢突出：通過一體化供應鏈建設，建滔積層板擁有玻璃纖維布、高性能覆銅箔版基紙、電子級紡織紗等關鍵原材料的自給能力。受益於垂直整合和規模效應，公司產品定價極具競爭力，毛利率水位居行業前列且更具韌性。2022-2023年，市場出現產能過剩，覆銅板價格持續走低，但公司這兩年仍能維持23%、16%的毛利率水平，與同業相比，盈利能力相對穩定。

行業供需格局邊際改善：2023年全球PCB產值約為695.2億美元，同比下滑約15%，下游需求疲軟使得多數上游覆銅板公司盈利空間遭到擠壓，產能利用率下降，產業鏈庫存加速出清。今年一季度，PCB企業營收和盈利數據呈現修復改善趨勢，在產業鏈對未來需求的預期開始改善時，下游各領域開始積極備貨，同時，覆銅板原材料銅箔、玻纖布等價格上漲趨勢進一步刺激下游加強備貨。供需兩端同時作用下，銅價上漲周期方興未艾，覆銅板價格彈性上漲。而相比PCB，上游覆銅板行業集中度更高，作為覆銅板行業龍頭，相信建滔積層板在本輪行業景氣周期中會充分受益。市場預計建滔積層板今年營收同比增長約25%，歸屬公司股東淨利潤同比接近翻倍。

從公司近10年估值歷史來看，PB均值為1.64倍，在行業上行周期，PB能到3-4倍，最新收盤價對應PB1.78倍，高於均值，但在行業景氣周期中，估值仍有較大上行空間，我們建議可沿20日均線進行布局。(本周二建議時股價：8.58元)《招商永隆銀行證券分析師 楊曉琴》(筆者為證監會持牌人士，並沒持有上述股份)



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